Mis on need asjad, mida naised pärast kallimaga seksimist teevad, kuid iialgi kellelegi ei tunnista?

Mis on need asjad, millele naised salamisi mõtlevad või mida nad asuvad tegema, siis kui linadevaheline aktsioon on lõppenud? Women's Health Magazine paljastab naiste kiivalt hoitud saladused.

1. Piilutakse kondoomi sisse.