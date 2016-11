Puitmoobel24.ee esitleb soodushinnaga männipuidust kummutit Mait.

Kummutil on viis sahtlit ja kaks kappi. Sahtlid on metallsiinidel ja ustel on vaikselt sulguvad hinged

Kapis on üks riiul ning seda on võimalik tõsta erinevatele kõrgustele.

Sahtlipõhjad on vineerist.

Mõõdud: kõrgus 91 cm, laius 125 cm, sügavus 42 cm

