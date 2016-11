Maal ja võimalikult ökolt elamisel on ka omad plussid, näiteks tõi Raudsepp välja, et tema ei ole näinud mittegi ühtegi paksu hobusemeest. Tehnika ja tehnoloogiamaailm on tema jaoks mõistetamatu. "Netimaailm on põnev, aga nii imelik kui see ka ei ole, kõige tehnika ja uute tehnoloogiate tulekutega ei ole inimeste toimetamine mitte aeglasemaks jäänud vaid me tõmbleme veelgi rohkem. Minu kui metslase jaoks on vastuolu, miks see siis nii on?" rääkis ta.

Ebaloogilist eluviisi näeb Raudsepp ka enda valla elanike seas, kuna seal elavad inimesed ostavad maalt saadava kraami nagu munad, kaalika, kartuli, peedi ja porgandi linna poest ja toovad maale tagasi. "See on selline naeruväärne olukord tegelikkuses," ütles ta.