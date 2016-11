Jäär Päev sobib muudatuse tegemiseks eriti just töises plaanis. Kuid kõik peab olema korralikult läbi mõeldud – kiirustades tehtud muudatus võib anda valusa tagasilöögi.

Sõnn Soov elu nautida ja vajadus tööd teha võivad minna omavahel vastuollu. Kuigi oled muidu üsna kannatlik, siis täna on sul just rutiini raske taluda. Õhtu võib kujuneda kirglikuks.