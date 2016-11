Tulevane maaeluminister Martin Repinski sõnas Õhtulehele, et tema veebruarikuine väljaütlemine, mille kohaselt pooldab ta kodukohas Ida-Virumaal kanepi legaliseerimist, oli arusaamatus. "Ma tegelikult veebruaris ebaõnnestunult natuke kommenteerisin seda Vecherka portaalile. Ma ei toeta kanepi legaliseerimist. Ma olen selle vastu," kinnitas Repinski täna. "Küsimus oli selles, kas ma tunnen, et kui oleks mingid asutused, kus kanep oleks legaalne, siis aitaks see võidelda ebaseaduslike narkootiliste ainete müügi vastu. Ma ütlesin siis, et tegelikult see on huvitav idee ja võib-olla isegi toetaksin," selgitas tulevane minister.

Repinski märkis ka, et tal tekkis toona Vecherka ajakirjanikuga ilmselt väikene möödarääkivus, sest nad vestlesid telefoni teel.

Kui selle aasta alguses suhtus Repinski nähtavasi veel kanepi legaliseerimise teemadesse tolereerivalt, siis ministriks saades muutus tema seisukoht täielikult. "Rääkisin sellest paljude spetsialistidega ja praegu ma olen kindlal seisukohal, et ma seda ei toeta," märkis ta. Kas aga tulevane minister on ise kunagi kanepipläru läitnud? "Ei ole mitte kunagi proovinud," vastas ta muiates. Martin Repinski arutles veebruaris, et kui näiteks legaliseerida kanep Kohtla-Järvel ning avada seal mõned kanepit müüvad asutused, siis likvideeriks see eelkõige ebaseadusliku kaubanduse. Need asutused oleksid Repinski hinnangul ise huvitatud sellest, et kanepi müügil ei toimuks ebaseaduslikku tegevust.