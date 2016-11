Oleme pisike pruulikoda Tallinna kesklinna külje all Kristiines. Ametliku pruulikojana oleme tegutsenud 2016. aasta jaanuarist. Meie pruulikoda iseloomustavad väiksed tootmismahud ja leidlikud tootmislahendused. Pruulikojas valmiv õlu on 100% käsitöö – alates linnaste jahvatamisest kuni pudelite korkimise ja sildistamiseni. Kasutame oma tootmises ainult naturaalseid tooraineid, pakkudes niimoodi parimat võimalikku kvaliteeti.

Mida me pakume?

Jõuludeks oleme välja tulnud erinevate kinkepakkidega, mis rahuldavad suuremaidki õllefänne. Meie valikus on kolme pudeliga kinkekarp ning kuue pudeliga õllekohver. Soovi korral saame mõne pudeli asendada nanoPruuli klaasiga. Lisaks saame pakkuda erilahendusi vastavalt kliendi soovile. Seega tasub julgesti ühendust võtta ning oma soovist meile teada anda. Tegutseme kiirelt ja paindlikult ning ei jää hätta ka suuremahulisemate tellimustega.

Meie õllede valik

Meie tootevalikus on kolm põhiõlut, mis on saadaval aastaringselt. Lisaks on meil pakkuda mitmeid jõuludeks valmistatud eripruule.

Meie põhiõlled:

Pelgulinna õlu

American Blond Ale, 4,7%. Mõnusalt värske ja kerge sidruniga hele õlu. Sobib ideaalselt söögi kõrvale, pakkudes maitseelamust samas toidunaudingut varju jätmata.

Troopika

American Pale Ale, 5,8%. Puuviljane magusa alatooniga humalane hele õlu. Parajalt intensiivne, sobides söögi kõrvale ja niisama nautimiseks.

Firestarter

Double Indian Pale Ale tšilliga, 7,5%. Kergelt suud õhetama panev topelt IPA tšilliga. Oma mõrkja maitse poolest ideaalne niisama nautimiseks ja sooja saamiseks.

Võtke meiega ühendust

+372 5131402

info@nanopruul.ee

Külastage meid Facebookis!