Vaene mees sureb ära ja viiakse jalad ees kirikusse. Pastor vaatab meest ja vangutab pead:

"Sellises näruses pruunis ülikonnas ma teda küll matta ei saa!"

"Mis teha, vaesus ei anna häbeneda," kostavad sugulased.

"Olgu, jätke see asi minu hooleks," ütleb pastor.

Järgmisel päeval tulevad sugulased kirikusse matusele ja mida nad näevad: kadunuke on tuliuues mustas ülikonnas! Astuvad siis pastori juurde ja tänavad teda südamest. Ühel sugulasel tekib aga kahtlus, et äkki on pastor selle ülikonna mõne teise surnu seljast võtnud.

"Sellepärast olge nüüd küll täiesti mureta," rahustab teda pastor. "Kedagi pole kooritud, me vahetasime lihtsalt pead ära."