USA laulja John Legendi modellist abikaasa riskis Ameerika muusikaauhindade jagamisel riivatu enesepaljastusega.

Chrissy Teigeni must kleit oli ülalt ontlik kui nunnal, kuid hiiglaslikud lõhikud ulatusid kummaltki poolt peaaegu rinnuni. Ega küll küllale liiga tee: ka selg oli paljas.

Eks demonstreeris 30aastane Chrissy oma vapustavat sünnitusjärgset vormi. Kuid ta on rääkinud, et endise kehakaalu ja toonuse saavutamisel on tal hulgaliselt abilisi.

“Kõigil avalikkuse pilgu all olevatel inimestel on kõikvõimalikud abilised, et kõike maha võtta,” vahendab People. “Meil on dietoloogid ja dieedispetsid, treenerid, omaenda graafikud, lapsehoidjad. Meil on inimesed, kes teevad meil võimalikuks end uuesti vormi ajada. Keegi ei tohiks tunda, et see on normaalne või realistlik,” kinnitab ta lihtinimestele, kel abiliste horde pole.