"Su nägu kõlab tuttavalt" kohtunik Olav Osolin rääkis "Seitsmestele uudistele", et tema arvates on näosaate finalistide valik väga tore, aga samas ka väga üllatav. "Kui oleksin pidanud hooaja alguses sellist nelikut ennustama, siis ma ei oleks pihta pannud," ütles ta.

Suureks üllatajaks pidas ta Kallet. "Enne teadsin ainult niipalju, et ta oskab laulda ainult rock’n’rolli, aga nüüd ma nägin, et ta oskab igasugu muid rolle teha, ta oskab ka näidelda ja viimase saate pauk oli see, et ta oskab ka järele teha Ivo Linnat, mida ma temast ausalt öeldes ei uskunud," rääkis ta.

Liisi ja Adeele tippu saamist ta kahtlustas juba enne saadet. "Tegemist on näitlejatega ja näitlejatega on alati niimoodi, et see on neil veres ja seda nad oskavad," ütles ta.