"Su nägu kõlab tuttavalt" saade ei ole raske ja aeganõudev vaid saate osalistele, kes iga nädal uut artisti peavad parodeerima. "Seitsmeste uudiste" intervjuust selgus, et lauluõpetajal Maikenil pole samuti juba tükk aega vaba päeva olnud!

Maikeni sõnul ei ole sellest aga midagi, sest ta läheb iga päev hea meelega tööle, et saate osalistega koostööd teha. "Ei ole isegi töö tegemise tunne, nii lahe on teha seda nii motiveeritud ja toredate inimestega," rääkis ta. Artisti selgeksõppimine ja vokaali tabamine võtab kõigil aega erinevalt. "Mõnega on rohkem tööd, mõnel kohe tuleb, vahel ma lihtsalt ütlen: tubli!" sõnas Maiken.

Maikeni sõnul on väga tublid olnud kõik saate osalised, kuid esile tõstab ta Adeele eelviimase saate esitust. "See, mis Adeele tegi eelviimases saates, see oli müstika ja midagi minu hingele. See on laul, mida laulavad suured lauljad, suured vokalistid," ütles ta.