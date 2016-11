"Olin esimesed kaks aastat saates ära ja kolmandaks aastaks oli mu tingimus, et ma ei taha partnerit enam samasse kanti. Ütlesin, et osalen, kui saan kellegi noorema,” räägib tantsusaate kõige pikaajalisem – neli hooaega osalenud – treener Kristina Tennokese.

"Kolmandaks aastaks sain paari Lauri Pedajaga ja see oli tõeliselt lahe.” Kristina esimene partner saates oli Aivar Riisalu, teine Dag Hartelius, kolmas Lauri Pedaja ning neljas Andres Anvelt. Neljas hooaeg viiest jäi Kristinal vahele. “Ma arvan, et mul oli lihtsalt kerge väsimus ja otsustasin, et laseme nüüd teistel teha,” põhjendab ta aastast puhkust. "Ju mul oli seda vaja, et end veel neljandat korda ka proovile panna.” Pakkumise saates osaleda võttis Kristina vastu, sest see tundus talle põnev väljakutse. Muidugi ahvatles teda ka saate heategevuslik pool. "Tantsusaade on Eestis võistlustantsu ka väga hästi populariseerinud."

Kristina ütleb, et kõik tema partnerid said tantsimisega väga hästi hakkama. “Kõige suurem üllataja oli Dag Hartelius – ma ei arvanud, et me nii kaua saates püsime,” tunnistab treener. Lauri pedajaga veedeti trennisaalis aga kõige pikemaid tunde. “Sealt, kus on, tuleb ju võtta, mis võtta annab,” muigab Tennokese. “Lauri oli saate jaoks aega võtnud – ta oli hommikul enne tööd mul platsil ja õhtul veetsime trennisaalis aega peaaegu südaööni.”