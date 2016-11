Riigikogu liige ja uue valitsuse põllumajandusminister Martin Repinski (Keskerakond) ütles veebruaris, et tema toetaks mõtet muuta kanep Ida-Virumaal seaduslikuks.

Martin Repinski sõnul on raske öelda, kas kanepi legaliseerimine elustab piirkonna majandust, kuid tegelikult pole see mõte paha ning tema isegi toetaks seda, vahendab Vecherka.

Logistiliselt mõeldes pole kanepi ostmine Eestis mingi probleem. Seda müüvad ja ostavad peamiselt noorukid. Kõik see toimub ebaseaduslikult ning kontrollimatult.

Kui näiteks legaliseerida kanep Kohtla-Järvel ning avada seal mõned kanepit müüvad asutused, muidugi vanusepiiranguga, järgides kauba kvaliteedinõudeid, siis likvideeriks see eelkõige ebaseadusliku kaubanduse. Need asutused oleksid ise huvitatud sellest, et kanepi müügil ei toimuks ebaseaduslikku tegevust.

Peale selle: kui legaliseerida kanep ning luua mõistlikud kontrollmeetmed, siis mõjutab see kahtlemata positiivselt turismi arengut piirkonnas.