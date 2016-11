Pro Kapital laenas oma T1 kaubanduskeskuse valmisehitamiseks rahvusvaheliselt rahastusplatvormilt TSSP 65 miljonit eurot; keskuse avamine on nihkunud 2018. aasta sügisesse.

"T1 rahastamise lepingu sõlmimine on Pro Kapitalile väga oluline sündmus. See projekt on uueks tugevaks sümboliks mitte ainult Pro Kapitalile vaid kogu Tallinnale ja aitab piirkonda muuta kaasaegseks linnakeskuseks. Suurt headmeelt teeb, et meie kontseptsioon, keskuse asukoht ja Tallinna kaubanduskinnisvara turg üldiselt on pälvinud rahvusvahelise finantsturu tähelepanu," ütles AS Pro Kapital Grupp juhatuse esimees Paolo Michelozzi börsiteate vahendusel.

Pro Kapital Grupp tütarettevõte Tallinna Moekombinaat allkirjastas möödunud neljapäeval 65 miljoni euro suuruse lepingu Tallinnas Peterburi tee 2 asuva T1 kaubanduskeskuse ehitus- ning projekteerimistööde finantseerimiseks rahvusvahelise rahastusplatvormiga TSSP.

Mis on laenu intress ja tähtaeg, Pro Kapital hetkel ei avalikusta, ütles Pro Kapitali juhatuse liige Allan Remmelkoor BNS-ile.

T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskuse rajamise investeeringute kogumaht on ligikaudu 90 miljonit eurot, millest üle 23 miljoni on praeguseks projekti investeeritud omakapitali ning aktsionäride laenuna.

Allkirja saanud 65 miljoni euro suurune finantseerimislepe koos Pro Kapitali omavahenditega tagavad T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskuse täiemahulise rahastamise ning avamise 2018. aasta sügisel.

Uue keskuse avamise aja varasemalt kevadiselt plaanilt sügiseseks lükkamine sai läbi viidud, jätmaks rohkemat ajavaru, rääkis Remmelkoor. Tema sõnul jõuti läbirääkimiste käigus suuremate rentnikega järeldusele, et näiteks moekauplustele oleks sessoonsusest tingituna sügisene avamine parem.

Keskuse brutomaht on kokku 130 000 ruutmeetrit, sellest ligi 55 000 ruutmeetrit üüripinda.

Pindadel hakkavad tegutsema Selveri hüpermarket, kobarkino, üle 30 kohviku ja restorani, suur meelelahutuskeskus ning 44 meetrise diameetriga vaateratas, mis püstitatakse keskuse katusele. AS Merko Eesti Ehitus alustas keskuse ehitustöödega 2015. aastal ning uksed avatakse külastajatele 2018. aasta sügisel.

T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskus on osa Tallinna uuest linnakeskusest, kus hakkab paiknema kavandatav Tallinna Ühisterminal, Rail Balticu raudteesõlm ning uus Tallinna linnaväljak, mis piirneb uute äri ja elamuhoonetega. Pikendatav 4. trammiliin on planeeritud ühendama kompleksi ka Ülemiste City ning Tallinna Lennujaamaga.

