Kuigi mentooliga huulepalsam võib katkistel huultel olla väga mõnus, soovitavad nahaarstid seda siiski vältida.

Kuigi mentooliga huulepalsam võib katkistel huultel tunduda mõnusalt jahutav, siis tegelikult ei tasu selliseid huulepalsameid kasutada, kirjutab Women's Health Magaine.

Nimelt kinnitavad nahaarstid, et jahutav tunne on küll hea, kuid tegelikult ei tee see mitte midagi selleks, et huuled terveks saaksid. Pigem kutsuvad need esile huuleärritust ning muudavad huuled hoopis tundlikumaks.