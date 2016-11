Lahus magamine ei tähenda sugugi seda, et armastus on teie vahel otsa saanud, vaid hoopis seda, et te hoolite oma tervisest.

Kuigi enamasti viitab see, kui kallim veedab ööd diivanil või teises voodis magades sellele, et teie suhtes ei ole kõik korras, siis tegelikult tuleks kõikidel paaridel seda harrastada, kirjutab ajakiri Glamour.

Miks? Nimelt selgus Leedsi ülikooli läbiviidud uuringust, et kallimaga eraldi ruumides magamine on tervisele hea. Põhjus on väga lihtne. Teadlaste sõnul häirib lihtsalt kallimaga ühes voodis magamine kõvasti vajalikku ööund ning lõppkokkuvõttes võivad magamata või halvasti magatud ööd hakata tervisele mõjuma.

Kuna ühesuguste uneharjumustega inimesi on peaaegu võimatu leida ning enamasti paarid seda ei ole, siis põhjustabki öösel voodi jagamine neile mõlemale parajaid piinu ning kasulik oleks mõnel päeval nädalas hea tervise nimel eraldi magada.