Riigi Ilmateenistuse andmetel jätkuvad sel nädalal soojemad ilmad ja käreda pakase asemel tervitab meid välja astudes tavaline sügisilm. Kohati võib sadada vihma ja veidi lörtsi.

Teisipäeval tugevneb idapoolse kõrgrõhkkonna mõju. Taevas muutub laiguti selgemaks ja vihmahooge võib vaid üksikuid olla. Kuna Skandinaavia kohale ulatuv madalrõhkkond hoiab õhurõhuvälja pingelise, siis on lõuna- ja kagutuul ikka võrdlemisi tugev, puhanguid 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel -1..+4,saartel kuni +6, päeval +2..+7°C.



Kolmapäeva öö on kõrgrõhkkonna mõjul laialdaselt selge taeva ja sajuta ning mõõduka lõunatuulega. Päeval laieneb madalrõhkkonna serv üle Läänemere ja saju võimalus suureneb. Tuul pöördub edelasse ja on mõõdukalt tugev. Õhutemperatuur on öösel -1..+4, päeval +3..+8°C.



Neljapäeval katab Eestit madalrõhkkonna lõunapoolne serv. Kohati sajab vihma, päeval võib sekka ka lörtsi tulla. Öö tuleb mõõduka edelatuulega, hommikul tugevneb ning päeval pöördub läände ja loodesse, ulatub puhanguti 15 m/s, õhtul nõrgeneb järk-järgult. Õhutemperatuur on +2..+7°C, pärastlõunal langeb.



Reedel liigub üle Eesti väike kõrgrõhuhari ja ilm on suurema sajuta. Tuul puhub läänekaarest ja on mõõdukas, õhtu poole pöördub edelasse ja tugevneb uuesti, survestajaks Skandinaavia põhjaaladele jõudev uus madalrõhkkond. Õhutemperatuur on öösel -3..+2, päeval 0..+5°C.



Laupäeval liigub madalrõhkkond Põhja-Skandinaaviast Soome ja selle lõunaserva mööda liiguvad üle Eesti sajupilved, vihma sekka võib ka lörtsi tulla. Edelatuul on tugev puhanguid 14, rannikul 18 m/s, õhtul pöördub läände. Õhutemperatuur on öösel -1..+4, päeval +3..+6°C.



Pühapäeval suundub madalrõhkkond edasi Venemaale ja selle järel pöördub Eestis tuul loodesse. Samal ajal tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhkkond ja kahe rõhuala vastaseis survestab õhurõhuvälja ning jätkub tuule tugevnemine, päeva peale on puhanguid 15, rannikul 20 m/s. Õhtul võib veel tugevam olla, täpsustusi teeme järgnevate päevade prognoosides. Aeg-ajalt sajab vihma ja lörtsi, õhtu poole enam lund. Õhutemperatuur on öösel 0..+4°C, päeva jooksul langeb.



Esmaspäeval püsib madalrõhkkond Venemaal ja Skandinaavia kohal kõrgrõhkkond ning nende kahe rõhuala piirimail lõõtsub meil ikka tugev loodetuul. Aeg-ajalt sajab lund ja lörtsi. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, rannikul kuni +2, päeval -2..+2°C.