1. Mees kannab aluspükse uuesti enne, kui need on jõudnud pessu

Pesu tuleb pesta pärast iga pesemist, sest kuigi me seda tunnistada ei taha, siis igas paaris aluspesus on pärast kandmist jääke mustusest, mida me oma ihu lähedale ei tahaks. Pärast iga kandmist tuleks pesu pesta vähemasti 65 kraadi kuumuse juures.

Enne uue paki aluspesu ostmist kontrolli, millise materjaliga on tegu. Parim on valida puuvillane aluspesu, mis on kerge ja hingab hästi. See peaks olema parim valik mehele just igapäevaseks kasutamiseks. Mikrofiibrist aluspesu juhib aga niiskust paremini eemale. See pesu sobib paremini sportimiseks ja matkamiseks.