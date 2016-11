Möödunud nädalal selgus Londonis H&M Design Awardi 2017. aasta võitja, kelleks osutus noor briti disainer Richard Quinn.

Kaheksa finalisti seast välja valitud Quinn võitis 50 000 eurot auhinnaraha, aastase H&Mi mentorluse ning võimaluse arendada võidukollektsiooni põhjal välja esemed, mis saabuvad 2017. aasta sügisel müügile valitud H&Mi kauplustesse.



“Me kõik armusime Richardisse. Tal on oma brändist selge visioon ning tema kollektsioonid omavad tõelist wow-faktorit. Richard on väga loominguline ning näeb oma keskkonda terviklikult. Ta on H&M Design Awardi vääriline võitja,” lausus H&Mi loovnõustaja Ann-Sofie Johansson.



Richard Quinni valis välja rahvusvaheline moeekspertide žürii, mille esimeheks oli H&Mi loovnõustaja Ann-Sofie Johansson. Žürii veetis aega kõigi kaheksa finalistiga ning töötas läbi nende kollektsioonid. Žüriisse kuulusid Business of Fashioni peatoimetaja Imran Amed, Social Zoo looja ning loovjuht Pernille Teisbaek, Azalle and Zanita Studio loovjuht Zanita Whittington, Style.com-i moetoimetaja Yasmin Sewell, eelmise aasta võitja Hannah Jinkins ja H&Mi loovnõustaja Margareta van den Bosch.



“Minu jaoks tähendab H&M Design Awardi võitmine väga palju. Soovin luua enda kaubamärgi ning loomingulise keskuse noortele disaineritele, mis toetaks tõelist oskustööd,“ lausus H&Mi Design Awardi 2017. aasta värske võitja.



“Richard Quinnil on võime teha midagi tõeliselt suurt. Tema loovusel on sügavust, tal on palju ideid, ta omab kommertspotentsiaali, aga mõtleb kestlikult. Viimane aga aitab tal luua väärtustel põhineva brändi,” tõdeb Business of Fashioni peatoimetaja Imran Amed.



26aastane Richard Quinn võlus žüriid unikaalse visiooniga moe tulevikust. Londonis sündinud ja Central Saint Martinsis magistrikraadi omandanud moekunstnik mitte ainult ei loo ihaldusväärset naistemoodi, vaid trükib eetilisi protsesse kasutades oma kangad ise. Lisaks kavatseb ta avada Londonis trükistuudio, mis oleks loominguliseks keskuseks ka teistele disaineritele. Taoline terviklik nägemus on omane Quinni kõigile töödele – ta loodab tõestada, et see visioon saab olla 21. sajandi moetööstuse uus toimimismudel.



H&M Design Award loodi 2012. aastal noorte disainerite toetamiseks. Igal aastal võtavad sellest osa maailma hinnatuimate moe- ja disainiülikoolide õpilased ning lõpetajad. Selle aasta finalistid olid pärit näiteks Suurbritannia, Lõuna-Korea, USA, Iisraeli ning Prantsusmaa koolidest. Auhind rõhutab H&Mi seotust moe tulevikuga, innustab noori disainereid nende karjääri alguses ning järgmist generatsiooni valima moodi oma tuleviku erialaks.