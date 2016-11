Möödunud nädalal tähistas Kadri Kruus Tallinna Linnateatris omanimelise koti- ja aksessuaaribrändi 5. sünnipäeva uue kollektsiooni esitlusega.

Vahel tuleb unustada kõik muu ja mõelda ainult enda peale. Eriti kui asi puudutab käekotte – nõnda võiks kõlada Kadri Kruusi deviis. Kollektsioon EGO väljendab seda parimal võimalikul moel. Nahast valmistatud käekottide hulgast leiab nii klassikalise siluetiga ajatuid kaaslasi kui ka erilisi ainueksemplare. Igal EGO kollektsiooni kotil on oma funktsioon, mis muudab nad vastupandamatult vajalikuks.

Kadri ise ütleb:” Minu arust on kotid nagu naised, iial ei või teada, mida nad endas peidavad. Igas naises peab veidike ego olema. Näiteks uue kollektsiooni väike punane kott on kaetud 60 lilleõiega, mis on stantsitud välja üle 100 aasta vanuse pressiga. Iga lilleõis on pressitud reljeefseks üks haaval, pisikese pressiga, mis aetakse kuumaks täiesti tavalisel pliidil. Väikese koti valmistamiseks kulub 15-17 tundi. “

Kollektsiooni luues püüdis Kadri ühendada edeva praktilisusega. 60ndate hõnguga kotivorm seob endas klassikalised nahatehnikad ja erifaktuurilised- ja metalliknahad. EGO kollektsioon on kantud mõttest, et kott võib olla nagu sõber, kelle käele nõjatuda, kui tunne on ebakindel.

Kollektsiooni EGO võib tõsta ka maailmaränduri staatusesse. Septembri lõpus sammusid Kadri Kruusi EGO kolletsiooni kotid käsikäes Oksana Tanditi rõivastega esmakordselt Washingtoni moenädala lavalaudadel.