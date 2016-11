Eile õhtupoolikul kell 17.27 sai Häirekeskus teate, et Lasnamäel Mahtra tänaval on kaubanduskeskuse parklas süttinud põlema sõiduauto. Päästjad tegid kindlaks, et auto kapoti alla oli lennanud ilutulestiku rakett, mis kapoti aluse põlema süütas. Auto kustutati.

"Vaikselt hakkab kätte jõudma ilutulestiku laskmise tippaeg. Kui seda tehes peetakse kinni turvanõuetest, pole ju hullu. Ilutulestiku kasutamisele peab eelnema selle kasutusjuhendi lugemine. Kuidas lasta, kuhu kinnitada, kui kaugel hoonetest või metsast lasta," panevad päästjad südamele.

"Kindlasti ei tohi läheduses olla inimesi või lemmikloomi, autosid ja maju," lisavad nad.