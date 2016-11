Poliitik Mailis Repsi pere kuues laps sünnib kevadel. "Plaane ette teha ei saa, sest kõike võib juhtuda," ütleb naine ise selle kohta, kuidas asjad sealt edasi toimima peaksid hakkama.

"On olnud juhuseid, kus mõni tund pärast lapse ilmaletulekut saan toimetada, aga on ka teisiti olnud. Mulle meeldib seda aega ühendada. Kui mind on vaja asendada, siis valitsusel on selleks oma süsteem," sõnab Reps.

