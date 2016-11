Vabaerakonna juhatus analüüsis pühapäeval oma avatud koosolekul uue valitsuskoalitsiooni lepet ning leidis, et eeskätt on maksuteemades hulk murekohti. Juhatus sedastas, et ametisse astuva valitsuse maksumuudatuste plaan lööb kõige tugevamalt keskmiselt endaga hakkama saavate perekondade toimetuleku pihta.

See puudutab astmelise tulumaksu kavandit, mis hakkab enim koormama just keskmise tulu saajaid, aga see puudutab ka mitmete seniste soodustuste äravõtmist.

Erakonna esimehe Andres Herkeli sõnul on valitsusleppe maksuosas ka teemasid, mille õiguspärasuse kohta tuleb esitada küsimused Õiguskantslerile, näiteks kodulaenu intresside maksusoodustuse väga suur vähenemine ning tulumaksu deklareerimisel abikaasade ühisdeklaratsiooni võimaluse tühistamine.