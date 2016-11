Reedel esitles Lauri Räpp Tartus oma uut raamatut "Linn on minu – Tartu tahavaatepeeglis", mis annab uskumatu detailitäpsuse ja vaimukusega edasi nõukaaegset eluolu. Raamatu tegevus toimub küll Tartus, aga lasteaia söögiõudused ja tumesinine koolivorm on tuttavad igale nõukaaja lapsele.

"Kui liita kokku minu armastus kirjutamise, lugemise ja Tartu vastu ning korrutada see läbi nooruse nostalgiaelemendiga, siis on selle tehte ainuvõimalikuks vastuseks minu Tartu-raamat," kommenteeris Räpp.

Kirjanik Peeter Sauteri arvates on Lauri raamat üks pööraseid nalju pakkuv anekdootlike episoodide galerii. "Sain teada, mis jook on "surm purjede all", sain lugedes paralleelselt meenutada oma mopeedisõite ja pinnakaid ehk labrakaid. Ja teate, kõiki neid episoode kirjeldatakse sellise empaatiaga, et mul küll paha ei hakanud. Vastupidi, väga hea hakkas."

Just sel ajal oma noorust ja kuulsuse tee algust nautinud räppar Cool D ütles, et seda raamatut lugedes kerkivad tema silme ette paljud olustikud ja sündmused, justkui oleksid need juhtunud alles eile. "Ajamasin on täiesti olemas ning siin kaante vahel on pilet 80-90ndate Tartusse."

Raamatust võib lisaks kõigele muule leida haruldase materjali ja Lauri Räpi lapseea mälestused Levimuusikapäevadest. Seni vähe avalikkuse ette jõudnud intervjuukatkeid ja arvamusi Jaak Joalalt, Peeter Volkonskilt, Hardi Volmerilt, Tarmo Leinatammelt, Alo Matiisenilt, Tõnis Mägilt jt.