Elu24 peatoimetaja Anu Saagimi sõnul solvusid staarid tema peale rohkem siis, kui ta töötas kõmuajakirjas Just!. "See oli päris julm, seal kirjutati inimestest halvasti. Ka Elu24 esimesed aastad olid päris teravad. Ma hoomasin, et kui tahan end müüa, peab halvasti ütlema," seletas Anu reedeõhtuses telesaates "Nädalalõpp Kanal 2ga".

Samas tunnistab bravuuritar, et on ka ise solvunud kollase ajakirjanduse peale. "Ma lahutasin hiljuti ja ütlesin, et ei soovi sellest rääkida, kuid kunagi tulevikus kindlasti, kui olen sellest raskest ajast üle saanud. Kõige kohutavam asi, mida saab üks meelelahutusväljaanne teha, on see, et nad lähevad su eksabikaasa juurde," pihtis Anu.

Saagim lisas, et talle sobib, kui meedia tümitab teda, kuid kui seda hakatakse tegema tema lähedastega, muutub ta emalõviks.

Anu on Soome naiste kohta teravaid sõnu pillanud ja tunnistas, et tal on seetõttu ülelahenaabrite juures pahandusi olnud. "Ma pole küll saanud tapmisähvardusi, aga kui olen käinud festivalidel või ööklubides, siis on tuldud verbaalselt kallale. Pole olnud palju puudu, et ka füüsiliselt."

Saagim ütleb, et kui Soome mees on möku, siis naised on seal mehe eest väljas. "Nad on nagu mehed – tulevad kallale, karvad lendavad ja mehed vahivad kõrval, käed ripakil. Soome naine on päris ohtlik."