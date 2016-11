Laupäeva õhtul esitles Estonian Voices oma esimest muusikavideot, mis tehtud ansambli Curly Strings loole "Kättemaks". Kadri sõnab, et muusikavideo järele oli lihtsalt tohutu nõudlus ning seetõttu nad selle filmida otsustasidki. "Lugu "Kättemaks" oleme juba natuke aega oma kavas kasutanud ja publik on nõudnud selle salvestatud varianti, mida saaks kuulata näiteks YouTube’ist," räägib Rasmus.

Ansambli moodustavad Maria Väli, Mirjam Dede, Kadri Voorand, Mikk Dede, Rasmus Erismaa ja Aare Külama. Kadri seletab, et suurem osa neist on teatri- ja muusikaakadeemia kasvandikud ning laulnud koos ka üle-eestilistes koorides. Kui Anne Erm helistas Kadrile ettepanekuga vokaalansambel kokku panna, teadis Kadri pea kohe, keda kampa kutsuda. "Nimega ei pidanud me üldse pead vaevama. Oli iseenesestmõistetav, et sellise nimega ansambel on puudu," muigab Voorand.

" Jazzkaar eesotsas Anne Ermiga ja "Kultuuripealinn 2011" kutsusid meid kokku, et teha projekti. Tulime kokku, projekt ei saanudki otsa ning sellest kujunes bänd. Siin me nüüd oleme," räägib lauljatar Kadri Voorand , kuidas sündis vokaalansambel Estonian Voices .

"Nii me otsustasime, et kuna see lugu on väga äge, siis teeme salvestusele ka väikese pildi juurde, et seda oleks ägedam vaadata."

Video on üles võetud metsas, kuhu on üles seatud lava ning publikule maha pandud mõnusad vaibad. Kontserdipaik näeb välja justkui võlumaa. Kadri ja Rasmus kinnitavad, et see kontseptsioon oli nende enda peas olemas. Tegelikult plaaniti esiti video filmida siseruumis, kuid suvi tuli peale ning Voorandide maakodu Kasispeal tundus olevat ideaalne koht filmimiseks.

"Kättemaks" jõudis Estonian Voicesi repertuaari nii, et bänd andis koos Curly Stringsiga kaks kontserti ning seda lugu esitati koos. "Nii ta meile jäi ja ei taha enam ära minna," muigab Mirjam.

Kadri ütleb, et see lugu meeldib väga ka neile endile. "Kui sulle endale miski väga korda läheb, võib loota, et see läheb korda ka teistele."

Kui palju on tulnud aga bändiliikmetel kättemaksuga kokku puutuda? Mikk ütleb, et eks kõigil on mingil eluhetkel olnud kättemaksuhimu. Rasmus lisab, et see on vist jäänud aega, kui keegi on kellegi mänguasja ära võtnud: "Ei midagi tõsist. Südamest soovi kellelegi kätte maksta pole ma veel õnneks kogenud."

Maria leiab, et tihti jääb kättemaks õnneks vaid mõtteks ja sedapuhku on üks mõte lihtsalt saanud lauluks. "Mulle tundub, et see laul kannab küll sellist pealkirja, kuid teksti sisse on peidetud nii mitu erinevat tasandit inimese vaimsest seisundist, et seda teksti saab väga erineval viisil tõlgendada. Mina isiklikult usun, et keegi ei taha tegelikult kunagi päriselt kellelegi kätte maksta – oleme lihtsalt vihased ja teeme lollusi, kuid tegelikult oleme kõik head," ütleb Kadri ja terve bänd noogutab tunnustavalt.

Peale "Kättemaksu" on bändi repertuaaris veel kavereid, kuid suurem osa ikka nende oma originaallooming, mille enamasti kirjutab Kadri. "Oleme oma muusika poole alati püüelnud, kuid kui leiame mõne loo, mis meid kõnetab, siis miks mitte seda teha," ütleb Maria.

Peagi ilmub bändil aga kaks singlit ja see, mis näeb hiljem ilmavalgust, on ametlikult esimene lugu, mille nad on kirjutanud kõik koos. "Mitmekesi muusikat kirjutada on väga lõbus ja arendav. Me pole mitmekesi kirjutamisega harjunud," ütleb Kadri.

"Oleme ise ka põnevil, et kuidas selline koostöö läheb."

Reedel, päev enne videoesitlust tähistas Kadri ka oma 30. sünnipäeva ja ta tunnistas, et tähistamiseni nad tegelikult ei jõudnudki, sest esitlusega oli nii palju tegemist. Lisaks oli neil reedel väike kontsert.

Bänd end aga lõdvaks ei lase. Peagi ootab neid ees kaks kontserti ansambliga Take 6: Tallinnas Nordea kontserdimajas ja Tartus Vanemuise kontserdimajas. Sel aastal Estonian Voices publiku meelehärmiks jõulutuuri ei tee. "Need kaks kontserti on väga suured ja paneme rõhuasetuse sinna. Teeme vähe ja hästi," ütleb Kadri.