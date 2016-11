Harju maakohus arutab süüdistust, mille kohaselt purjus sõbrale riidehoiust võõra jope võtnud mees pani toime varguse, sest hiljem jope ka kadus. Paar päeva enne läinud jõule läksid sõbrad Alar ja Rando Tallinnas Olümpia hotelli kasiinosse pokkeriturniirile. Turniir kestis kaua – kell kolm tulnud mehed lahkusid kesköö paiku. Osa aega veedeti ka alkoholi seltsis: Alar jõi oma sõnul vaid paar õlut, Rando palju rohkem. Kuigi sõbrad lahkusid õhtu lõpus eri suunda, lubas Rando Alarit õues oodata, sest viimasel läks paar minutit kauem. Kui Alar oli oma asjad aetud saanud, läks ta riidehoiu poole ja leidis veidi enne seda maast võõra garderoobinumbri. Oma sõnul eeldas Alar, et leitud number kuulub purjus sõbrale, kes ei taibanud oma riideid tagasi küsida. Seepärast võttis ta numbri kaasa, andis riidehoius nii enda kui ka võõra numbri ja sai peale enda jope ka ühe musta pealisrõiva. Tema askeldamine jäi valvekaamera lindile, nagu ka see, et õue jõudes andis Alar jope särgiväel Randole. Mees panigi kehakatte selga, hoolimata sellest, et oli kasiinosse sõitnud autoga ja olnudki särgiväel.

Paar tundi hiljem hakkas ka musta jope tegelik omanik koju minema, kui avastas, et on riidehoiunumbri kaotanud. Kui otsides selgus, et peale numbri on kadunud ka jope, palus ohver turvamehe abi. Koos vaadati turvalinte. Neid uurides leidis turvamees Alari telefoninumbri, sest kasiino teab oma püsiklientide andmeid. Helistaja sai teada, et jope võttis tõepoolest Alar, aga sõber Randot Alar telefoni teel enam kätte ei saanud.

Kohtueelses menetluses tunnistusi andnud Rando ütles, et hommikul ärgates ei märganud ta midagi kummalist. Nagis oli tema enda jope ja ühtegi võõrast jopet ta oma sõnul ei näinud. Kuna kasiino juurest oli lahkutud eri suunas, siis ei teadnud jope asukohast midagi ka Alar. Jope tegelik omanik oli plindris. Peale selle, et soe riie maksab 250 eurot, olid selle taskus ka korteri- ja autovõtmed. Korterisse pääseski ta alles pärast Lukuabi teenust ja hiljem vahetas ukseluku uue vastu. Autovõtmetega oli asi veel täbaram: autoesindus küsis uue moodsa võtme eest 369 eurot. Kokku esitas kannatanu seega tsiviilhagi 729 eurot. Alaril kehtivat kriminaalkaristust ei ole, aga tema hingel on 12 registreeritud väärtegu. Prokurör esitas kannatanu avalduse alusel Alarile süüdistuse varguses, sest see oli tema, kes riidehoiust võõra jope võttis – mis sellest, et oma sõnul ekslikult. Kuigi tegevuse võttis Alar omaks, siis varguses ta ennast süüdi ei tunnistanud. "See on absurdne," leiab ta süüdistuse kohta.