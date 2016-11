Tänavu on kinni peetud 370 piiririkkujat, neist 239 on olnud viisa väärkasutajad. Võrreldes eelmise aastaga, on peagu poole võrra vähenenud rohelisel piiril illegaalsete piiriületuste arv.

Seadusevastase rände alla lähevad ka viisa väärkasutajad, selle aasta üheksa kuuga on olnud 370 piiririkkujat, kellest enamik ehk 239 on viisa väärkasutajad. Need on piiripunktides kinni peetud inimesed, selgitas siseminister Hanno Pevkur riigikogus saadikutele. Piiripunktide vahelisel alal on tänavu kinni peetud 31 inimest.