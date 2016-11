18. märtsil läheb 58aastane Indrek Saku Säästumarketisse, paneb seal põue pudeli Beloffi pipraviina ja püüab välja jalutada. Turvamees saab ta kätte. Indrek tunnistab teo üles. 21. märtsil läheb Indrek Saku Säästumarketisse, paneb seal põue pudeli

Beloffi pipraviina… nõnda jätkub täpselt samal moel Indreku kolmenädalane kuriteosaaga.

Indrek läheb samasse poodi veel 1., 3., 4., 5. ja 7. aprillil, kokku seitse korda. Iga kord võtab ta riiulilt sama tootemargi sama pudeli pipraviina ja ei midagi muud. Iga kord püüab ta sellega poest välja jalutada, iga kord jääb ta vahele, iga kord on tunnistajaks sama inimene. Iga kord tunnistab Indrek ka süüd. Harju maakohus mõistis mehe eile süüdi varguses. Eilse istungi jooksul selgus, et kui Säästumarketi emafirma Rimi oli esitanud avalduse, et nad on saanud 53,13 eurot kahju, siis maksis Indrek selle kohe maikuus ära. Samas oli ta viinud maksmist tõendava tšeki ühele politseiuurijale, ent mingil põhjusel ei olnud see tšekk jõudnud kohtutõendite hulka. Kohtunik viitas, et tal on siiski vaja tõendit, et see tõepoolest ära on tasutud, sest muidu peab ta ka selle välja mõistma. "Ja mis kõige hullem – see on karistust kergendav asjaolu," lisas kohtunik.