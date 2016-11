Vähemalt 120 inimest sai surma ja üle 150 vigastada, kui eile kell kolm sööstsid Indore–Patna kiirrongi 14 vagunit Kanpuri linna lähedal Uttar-Pradeshi osariigis rööbastelt. Öö läbi kestnud päästetööd jätkuvad.

Õnnetuse põhjus polnud eile õhtupoolikul veel teada, kuid Times of India internetilehekülg kinnitab, et süüdi oli purunenud raudteerööbas. Rong olevat esmalt peatunud ja enne õnnetust uuesti liikuma hakanud, kirjeldavad reisijad.

Enamik hukkunuid oli kahes esimeses vagunis, mis paiskusid ümber ja muutusid metallikänkraks. "Me teeme kõik mis võimalik, et purunenud vagunitest ellujäänuid välja aidata, kuid metalli on väga raske lõigata," vahendab BBC uudisteagentuuri Reuters vestulust raudteetöötaja Pratap Raiga.