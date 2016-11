"Ma olen alles 14aastane ega taha surra, kuid tean, et see on möödapääsmatu. Arvan, et kui mind külmutatakse, siis võivad arstid juba teada, kuidas ma terveks saaksin, kui uuesti ellu ärkan – olgu see kas või sadade aastate pärast," kõlas Londonis elanud tüdruku viimane soov kirjas Briti ülemkohtule.

Tüdruku isa nõudis, et enne otsuse tegemist tahaks ta näha vähemalt oma tütre surnukeha, sest hoolimata pikkadest kohtuvõitlustest polnud ta saanud luba lapsega kohtuda. Kuid ema keeldus ka nüüd otsustavalt selle tingimuse täitmisest. JS ehk patsient 143, nagu teda ka tuntakse, pidigi advokaadi abiga pöörduma kohtu poole, et õigus külmutamise üle otsustada antaks vaid tema emale. Ta oli paar kuud pärast seda, kui haigla otsustas, et lapse elu ei ole võimalik päästa ja lõpetas augustis tema ravimise, uurinud kõikvõimalikku kirjandust surnukehade külmutamise kohta ja jõudnud otsusele. "Ma ei taha, et mind maetakse maamulda," kirjutas tüdruk kohtule.

Kohtunik Peter Jackson käis haiglas ja rääkis lapsega. Tema sõnul oli tegemist säravalt intelligentse tüdrukuga ja kaks päeva enne lapse surma täideti tema soov. Seda enam, et isagi leidis, et ei hakka võitlema tüdruku viimse soovi vastu, kuigi ei usu, et sellest tõuseks tulevikus mingit kasu.

AJALEHTEDE ESIKÜLGEDEL: 14aastase tüdruku soovi täitmine vallutas Briti ajalehtede esiküljed.

Kas külmutamine on ikka eetiline?

Tüdruku ühed viimased sõnad sugulastele olid: "Näeme jälle 200 aasta pärast!".

Jacksoni sõnul läks tüdruk rahulikult surma, sest teadis, et tema viimne soov täidetakse. Kohtu erimäärusega sai alles nüüd, kuu aega pärast tüdruku surnukeha külmutamist, sellest avalikkusele teatada.

Pärast kohtuniku otsust ja selle täideviimist vaieldakse Inglismaal selle üle, kas tüdruku soovi täitmine oli ikkagi eetiline, seda enam, et tüdruku raviarstid olid kohkunud, nähes nende meelest räpakaid ettevalmistusi tüdruku surnukeha Ühendriikidesse toimetamiseks. "Me oleme tõsises mures," ütles haigla esindaja, kirjeldades organiseerimatust ja kiirustamist, millega protseduurid tehti.

"Neil oli ilmselt liiga vähe vajalikke seadmeid ja nad tegid protseduure, milles me varem polnud kokku leppinud."

Tüdruku soontest pumbati veri välja, siis külmutati aeglaselt surnukeha 70 külmakraadini, asetati kuivjäässe ja saadeti lennukiga Ühendriikidesse.

Michigani osariigi Cryonics Institute’is hoitakse lapse surnukeha vedelas lämmastikus –196 kraadi juures suures metallanumas, mille sisemust ja temperatuuri kontrollitakse iga päev. "Nad teevad raha inimeste kannatustega, müües kallilt täitmatuid unistusi," on tüdruku isa vihane, viidates, et Michigani organisatsiooni nõutud summa jaoks pidid tüdruku vanavanemad oma kinnisvara müüma, sest emal ei olnud piisavalt raha.

"Keegi ei tea ju, kas külmutatud surnukeha on kunagi üldse võimalik ellu äratada."

Ka kohtunik Jackson nõustus hiljem, et kuigi praegu on surnukehade külmutamine seadustega reguleerimata, siis ei tohiks see nii jääda. Kohtunikuga nõustus ka mittetulundusühing Cryonics UK, kes valmistas tüdruku surnukeha Ühendriikidesse toimetamiseks ette. "Seadus aitaks haiglatel paremini aru saada toimingutest, mida tuleb vältimatult teha ja nad suudaksid siis paremini meie töötajaid oma teadmistega abistada, kui praegu. Sest nad teavad siis, et ei tee midagi seadusevastast."

Seni on vaid kümme inimest Suurbritannias oma viimses soovis külmutamist nõudnud ja seda on ka tehtud. JS on nende seas ainus laps. Kogu maailmas on alates läinud sajandi kuuekümnendatest aastatest, kui seda protsessi esimest korda katsetati, end külmutada lasknud umbes 350 inimest.