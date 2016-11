"Nüüd on aga lugu Loominguga nii, et ta on kujunenud väikese ringi kirjanike sisemiseks asjaks. Ise nad kirjutavad seal, ise saavad selle eest honorari ja ise loevad. Loomingu keel on niisugune, et sellest on raske aru saada. Olen keeleteadlane, aga Loomingut lugedes tuleb juhuseid ette, et ei saa aru mõne kirjutise pealkirjastki," kärkis haridusminister Nikolai Kann 21. novembril 1935. aastal valitsuse poolametlikus ajalehes Uus Eesti, kes oli oma ülevaate pealkirjastanud "Ajakiri Looming ümberkorraldamisele".

Loomingu küsimust on arutatud ka valitsuses, sest seltskonnas on kuulda arvamisi, et see, mida ajakiri pakub, ei ole küllaldane ja seal avaldatud tööde sisuline ja kirjanduslik tase ei ole alati vajalikul kõrgusel, levib akademism ja estetism. Ja mis kõige hullem – seal tehakse teinekord riiki kandva vaimu vastast propagandat. Ometi saavat Johannes Semperi toimetatav ajakiri riigilt aastas 13 000 krooni toetust.

Otsustati, et ajakirjas ei tohi olla rahvast solvavaid kirjutisi. Uus suund olgu rahvuslähedane, mitte mahakiskuv. Kõrvale tuleb jätta kõik, mis ei õpeta ega kasvata rahvast õiges suunas mõtlema. Ehk nagu Gori kirjutas ühes oma karikatuuriallkirjas – anonüümne lugeja, käes Jenowewa-lood kui peamine kirjanduslik reeglikogumik – "Eluajaks vesisemale toidule!"