41-aastane mees kardab, et ta eluküünal kustub enne jõule, mistõttu ei saa ta pojaga nende esimesi jõule ühiselt koos veeta, vahendab Metro.

Surmavalt haige Jay Clark teab, et iga hetk koos pojaga võib jääda viimaseks. Seetõttu otsustas nende pere, et jõulud peetakse neil tänavu varem.

Lapsuke ei näinud mitte esimest korda ainult jõuluvana, kuid sai kogemuse ka esimese lumega.

Isa loodab, et ühised fotod sellest kõigest on need, mis aitavad ta pojal tulevikus meenutada ka isa.

Jay koos abikaasa Caroline`iga kulutas 24 501 eurot viljakusravile, kuid asi ei õnnestunud. Ootamatult avastas paarike möödunud aasta mais, et Caroline on rase.

Kahjuks tõi Jay tervis perele uued mured. Ometigi proovib pereisa jätta pojale võimalikult palju meeldivaid mälestusi.

Nii on ta kirjutanud pojale kõik kaardid sünnipäevadeks ja jõuludeks - seda kuni poisi 18-aastaseks saamiseni.