Kui näitleja Raivo E. Tamm Lou Reedi 1972. aastal kirjutatud looga "Perfect Day" näosaate lavale astus, ei olnud naljale kohta. Raivo esitus võttis nii kohtunikel kui publikul heldimuspisara silma. "Ma mõtlesin seda laulu valides ja esitades, et näosaate võttepäevad saavad läbi," lausus ta. "Mul ongi selline tunne, et meie võttepäevad ongi olnud need täiuslikud päevad, millest Lous Reedi lugu kõneleb."

Raivo, kes alatasa kõneleb, et pole suurem asi laulumees, esitas laulu täiuslikust päevast vaat et perfektselt. "Mul on alati muusikasse sissetulekukohtadega probleeme," pole näitleja kunagi varjanud. "Ma ei oska takte lugeda nii nagu lauljad teevad, tõesti ei oska! Ma panen tunde järgi, a la "nüüd! nüüd vist jah!“ ning vahel läheb sellega valesti."