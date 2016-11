"Punktid on selles saates teise- või kolmandajärgulised," lausub kaheksandas saates räppar Tommy Cashi kehastanud näitlejatar Adeele Sepp. Tegi seda jultunud artisti sära ja rõõmuga ning astus pika sammuga suure finaali lävepakust üle.

Adeele, kes võttis näosaates ette nii Kadri Voorandi kui ka Nukitsamehest pärit Metsamoori lavanumbrid, koges saadete jooksul nii piitsa kui präänikut. Mõned etteasted on näosaate ajal pälvinud kohtunikelt maksimumhindeid, teised aga jäänud madalapoolseiks. "Pigem on tähtis su enda sisetunne ja see, kuidas ise oma etteastega rahule jääd. Muidugi oleks võinud mingite numbrite puhul täpsem olla ja veel rohkem vaeva näha nüanssidega, aga eks oma võimed ja aeg tulid ka teinekord ette.“

Hetked, mil Adeelel enda arvates etteaste päris viimase vindini ei õnnestunud, kippusid kaheksa saate jooksul olema, need, kus tuli kehastada meesartisti. "Tegelikult ma ei ole ju mees," naerab näitlejatar, kes nägi kurja vaeva näiteks David Bowie´t kehastades. "Bowie'ga juhtus vast see, et minu aukartus tema suhtes on heas mõttes suur ja ma väga hindan seda artisti ja tema surematust. Proovides sain aru, et võin püüda, mis ma püüan, aga sellise ikooni ligilähedusse pääsemine on vaat et võimatu ülesanne. Kindlasti kellelegi võimalik, aga mitte mulle."

Äratundmine, et mõni asi võib jäädagi, Adeelet pisaraid valama ei pannud. "See ei kurvastanud mind," tõdeb ta. "Ka ebaõnnestumine on loomulik osa mu tööst. Läbi vigade me kõik ju õpimegi."