"Kui mõtlen kõigi saadete peale, siis mõtlen, et olen saanud ilusa täisringi,“ arutleb Liis, et on saanud kaheks saate jooksul teha artiste seinast seina. Alates Maarja-Liis Ilusast ning lõpetades Madonna ning Ivo Uukkiviga. „Tundub, et see saade on kestnud terve igaviku, aga kõik aspektid, mida tahtsin iseenda puhul esile kutsuda, olen seda saanud teha ja süda on rahul."

Number, mille puhul Liis end pisut ebakindlalt tundis, oli punketteaste Ivo Uukkivina, mille puhul tuli mikri ees sõna otseses mõttes kõri põhjast karjuda. "Ma ei ole ise väga metsik inimene ning mõtlesin, kas ma üldse julgen laval niimoodi mölata. Aga julgesin ning väga tore oli! Suutsin iseennast üllatada ja see oli tore.“

Norra duot Ylvist tehes tundis Liis end üsna kindlalt. "Ylvisega oli pigem see küsimus, et nende lugu on juba iseenesest natuke paroodia ja mis mina saan sellele veel juurde panna," naeratab Liis. "Lisasin omalt poolt väikseid asju ja võtsin Märt Avandi ka numbrisse kaasa." Märt, kel oli haruldane võimalus Ylvise, mis talle väga meeldib, paroodianumbris kaasa teha, pani rebasekõrvad tänulikult pähe ning meenutas oma olekuga laval vägagi "Mõmmi ja aabitsa" Rebase Reinu. Ning pälvis publikult vaimustushuiked. "Rebase eest sellist emotsiooni saada on ka vahva," viskas ta pärast etteastet nalja. "Aga eks näitlejad ongi vähenõudlik rahvas!"