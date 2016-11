Õhtuleht uuris riigikogu liikmelt Madis Millingult, kas pahameel riigikaitseseaduse muudatuse üle, mis lubab reservväelasi vaid 24tunnisega etteteatamisega õppustele kutsuda, on õigustatud, ja kas ajateenistus tuleks muuta kohustuslikuks ka naistele.

Madis Milling, riigikogu liige ja Kaitseliidu leitnant, Reformierakond: Me elame julgeolekureaalsuses, mis ei ole tekkinud meie endi soovil. Tõepoolest – riigikaitse ei ole mugav asi ja maksab ka palju. Kuid kindlasti ei tasu tekitada paanikat ja arvata, et nüüd hakatakse kõiki reservväelasi kohe 24tunnise etteteatamisega õppustele kutsuma. Uus seadus loob lihtsalt uue võimaluse, arvestades muutunud julgeolekuolukorda. Samuti ei tasu arvata, et kohe rakendatakse ka maksimaalset õppuste päevade arvu – 60 päeva. Seda ei ole taasloodud kaitseväes kordagi tehtud. Kindlasti piirduvad nii-öelda välkõppused nädalavahetusega või nädalaga. Ka suurõppusel „SIIL“ olid reservväelased metsas maksimaalselt kümme päeva.

Omaette teema on aga saamatajääv töötasu. Reformierakonnal oli plaan luua nii-öelda kaitsepalk ehk siis kompenseerida reservväelasele õppustel oldud aja eest saamata jäänud töötasu 100 protsenti. Eelmistel koalitsiooniläbirääkimistel jäi sellest sotside ja IRLi survel järele 50 protsenti. Milline saab olema uue koalitsiooni seisukoht selles küsimuses, näitab tulevik.

Alati on inimesi, kes mõistavad riigikaitse olulisust ja oma isiklikku rolli selles ja on ka inimesi, kes arvavad, et riigikaitsega peaks tegelema keegi teine. Ja naiste ajateenistus peaks olema jätkuvalt vabatahtlik.