„Miks saab Jüri Ratasest peaminister?“ küsis üks viimase aja sündmusi seni ükskõikselt jälginud tuttav veidi pettunult. Poliitloogika ütleb, et teisiti ei saanudki minna: valimiskogus äpardunud presidendivalimistega mängis Reformierakond iseend auti, peaministripartei kõrval reitingut kaotanud võimupartnerite rahulolematus ei saanud enam kellelegi märkamatuks jääda ja vahetunud esimehega Keskerakonnale tuli teha selline ettepanek, mida Reformierakond ei saanuks mitte mingil juhul üle pakkuda.

Kas Jüri Ratas peaministriks ka sobib, polnud kõige olulisem. Mõni kriitilisem vaatleja jõudiski kohe öelda, et Savisaare kõrval kannatlikult oma aega oodanud Ratasest saab samasugune peenhäälestaja nagu oli Taavi Rõivas. Uue võimuliidu kokkupaneku aegsed intervjuud sellist arvamust ümber ei lükka: ametliku peaministrikandidaadi jutt on nii ümaraks kulunud, et Eesti Ekspressi ajakirjanikud esitlesid „Jüri Ratase ümmarguste vastuste robotit“, mis annab ükskõik millisele küsimusele vastuseks mittemidagiütlevat mula. Seosed reaalse eluga on juhuslikud?

Üks lahkuva peaministri suuremaid nõrkusi oli, et ta polnud tsiteeritav. Võib loota, et Jüri Ratas on piisavalt tark, et õppida teiste vigadest.