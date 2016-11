Kui väljas on talvekülmad, või veel hullem – vesised ja kõledad päevad, mis järjest lühemaks jäävad, on mõnus raamatu või telesaate kõrvale võtta tassike kuuma teed. Praegune aastaaeg on teejoomiseks parim.

Järgmised viis nõuannet aitavad õdusa meeleolu loomisel ja ideaalse tee nautimisel.

Kasuta kvaliteetset teed. Muidugi võib ka odavast teepakist tehtud teest mingi naudingu saada, aga julgem teenautija seab sammud mõnda teepoodi, kus ta saab ise erinevaid aroomiteesid nuusutada. Võib avastada uusi maitseid ja lõhnu, mis on korralikud ja põnevad. Inimene loob enda jaoks alati seoseid, niisiis võib mõnest teest saada teatud ilma, tuju või sündmuse korral just see üks ja ainus, mis lohutust ja soojust annab.