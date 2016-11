Šoti valitsus võib oma põhiseaduses sätestada oma riigi kodanike õiguse toidule. Hetkel on ettepanek arutlusel ning kuigi sellise õiguse lisamine ei kaotaks riigist nälga kui sellist, siis oleks valitsusel kohustus tagada elanikele ligipääs toidule.

Mitte ainult ei tähendaks see kohustust Šotimaa elanikke toidupuuduse eest kaitsta, vaid ka kindlustada, et toit, mida abivajajad kätte saavad, oleks kvaliteetne ja korralik, vahendab Independent.

Heategevuslik organisatsioon Trussel Trust on teatanud, et Šoti kohalikud toidupangad on saanud järjest enam kliente, kelle peamiseks mureks on toetused. Pikaajaline bürokraatia toetuste taotlemisel ja hilinevad ülekanded jätavad paljud inimesed tükiks ajaks hätta, mistõttu pöördutakse toidupankade poole.

2015. aastal pandi Šoti ministritest kokku töögrupp, mille ülesandeks oli uurida toidupuuduse ja vaesuse olukorda riigis. Võrdsuse minister Angela Constance kommenteeris asja järgmiselt: "Meie sõnum on väga selge – nii heal järjel riigis nagu Šotimaa ei tohiks keegi jääda sõltuma hädaolukorraks mõeldud toiduabist."

Šotlaste silmis on olukorra eest vastutav ka Ühendkuningriigi valitsus, kes on kärpinud toetusi ja lisanud toetuste saamisele lisanõudeid. Ministrite töögrupp otsib lisaks võimalikule toiduõiguse seadusse kirjutamisele ka praktilisi meetmeid, et hädasolijaid jätkusuutlikumal viisil aidata ning leida võimalusi, et jagatav toit oleks ka värske ja tervislik.