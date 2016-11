Aasta algusest kehtiv riigikaitseseadus lubab kaitseväel hakata korraldama lisaõppekogunemisi, mille etteteatamise aeg võib olla kõigest 24 tundi.

Viimastel aastatel on riikidevahelised konfliktid eskaleerunud aina lühema ajaga. Et Eesti suudaks samuti igasuguses ootamatuses kiiresti enda kaitsejõud kokku saada, on uude riigikaitseseadusesse lisatud lisaõppekogunemine, mis kohustab lühikese etteteatamisajaga – alates 24 tunnist – reservväelasi metsa õppustele minema.

Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja asetäitja kolonelleitnant Kaido Sirmani sõnul ollakse valmis kiirõppusi korraldama juba praegu, kuid selleks on vaja vabariigi valitsuse otsust. Ühtlasi määrab valitsus õppusel osalevate reservväelaste arvu ja ajavahemiku.„Tavaolukorras, nagu meil praegu on, ei ole koosseisu ulatus tähtis – kuni mõnisada inimest. Suurusest olulisem on, et me saaksime hinnata ja teha järeldusi valmisoleku tegevusvaldkondade ning protseduuride kohta,“ selgitab Sirman.