Päev sobib muudatuse tegemiseks ja seda eriti just töises plaanis. Kuid kõik peab olema korralikult läbi mõeldud – kiirustades tegtud muudatus võib anda valusa tagasilöögi.

Soov elu nautida ja vajadus tööd teha võivad minna omavahel vastuollu. Kuigi oled muidu üsna kannatlik, siis täna on sul just rutiini raske taluda. Õhtu võib kujuneda kirglikuks.

Kaksikud

Merkuuri sekstiil Jupiteriga ja lähenev ühendus Saturniga peaks looma meeldiva tasakaalu uute võimaluste nägemise ja vajaliku stabiilsuse vahel. Õige päev kaugema tuleviku planeerimiseks.

Vähk

Omamine on sulle loomupärane – midagi või kedagi oma sõrgade vahele saada on sulle tõeline kingitus! Praegugi tunned, et ei tahaks lahti lasta seda, mis juba käes. Anna oma partnerile rohkem vabadust!

Lõvi

Kui oled end seni milleski tagasi hoidnud, siis täna võid tunda, et selline olukord sind enam ei rahulda. Siiski pole veel õige aeg senisest strateegiast loobumiseks.

Neitsi

11.34 – Kuu Neitsis. Ajad kõik asjad üle mõistuse keeruliseks. Kui keegi sinuga näiteks vestleb, siis sina üritad tema jutust mingit sügavat tagamõtet või vihjet tabada. Võta asju ja inimsuhteid vabamalt!

Kaalud

Pead tegema olulisi valikuid, kuna muidu kasvavad sul asjad üle pea. Kahel või enamal toolil korraga istumine lõpeb sellega, et kukud kolinal põrandale.

Skorpion

Kuna Päike liigub Skorpioni viimases kraadis, tuleks täna püüda kõik otsad kokku tõmmata ning uusi ettevõtmisi ei tasuks veel alustada. Homme on alustamise mõttes palju parem päev.

Ambur

Ülemus või keegi teine, kellel on sinust kõrgem positsioon, võib täna sinuga mingeid mänge mängida. Aga ole rõhutatult viisakas ja ära lase end provotseerida! Õhtul kell 23.22 siseneb Päike Amburisse.

Kaljukits

Muuda midagi - olgu selleks kasvõi mingi pisiasi, kuid asi on eelkõige põhimõttes. Aeg nõuab liiga jäikade suhtumiste või käitumismudelite väljavahetamist paindlikumate vastu.

Veevalaja

Võimalik, et tunned ennast kõrvale tõrjutuna. See on suures osas siiski vaid su enda ettekujutus. Selle tunde vältimiseks oleks kasulik teha rohkem füüsilist tööd või siis sportida. Bossiga ole rõhutatult viisakas!

Kalad