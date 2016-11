Maria Väli, Mirjam Dede, Kadri Voorand, Mikk Dede, Rasmus Erismaa ja Aare Külama moodustavad pop-jazzilikku muusikat viljeleva vokaalansambli Estonian Voices, mis pandi kokku aastal 2011. Nüüd on nad maha saanud ka oma esimese muusikavideoga.

Kadri seletab, et suurem osa neist on Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia kasvandikud ning laulnud koos ka üle-eestilistes koorides. Anne Erm helistas Kadrile, tegi ettepaneku vokaalansambel kokku panna ja Kadri teadis põhimõtteliselt kohe, keda kampa kutsuda. „Nimega ei pidanud me üldse pead vaevama. Oli iseenesestmõistetav, et sellise nimega ansambel on puudu,“ muigab Voorand.

Laupäeva õhtul esitles Estonian Voices oma esimest muusikavideot, mis tehtud ansambli Curly Strings loole „Kättemaks“. Kadri sõnab, et muusikavideo järele oli lihtsalt tohutu nõudlus ning seetõttu nad selle filmida otsustasidki. „Lugu „Kättemaks“ oleme juba natuke aega oma kavas kasutanud ja publik on nõudnud selle salvestatud varianti, mida saaks kuulata näiteks YouTube’st,“ räägib Rasmus. „Nii me otsustasime, et kuna see lugu on väga äge, siis teeme salvestusele ka väikese pildi taha, et seda oleks ägedam vaadata.“ Video on üles võetud metsas, kuhu on üles seatud lava ning publikule maha pandud mõnusad vaibad. Kontserdipaik näeb välja justkui võlumaa. Kadri ja Rasmus kinnitavad, et see kontseptsioon oli nende enda peas olemas. Tegelikult plaaniti esiti video filmida siseruumis, kuid suvi tuli peale ning Voorandide maakodu Kasispeal tundus olevat ideaalne koht filmimiseks.