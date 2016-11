Politsei palub avalikkuse kaasabi eile õhtul oma elupaigast Luunja vallas lahkunud 14-aastase Vanessa asukoha tuvastamisel.

Vanessa lahkus oma elupaigast Tartumaal Luunja vallas eile õhtul kella 19 ajal ja pole sinna senini naasnud. Teadaolevalt ei ole tal kaasas telefoni ega sularaha, samuti ei tunne ta Tartu linna ja ei oma maakonnas ega linnas tuttavaid.



Vanessa on 170 cm pikk ja sportliku kehaehitusega. Tal on heledamad pikad juuksed, mida ta sageli kannab krunnis. Lahkudes oli tal seljas must jope ja hallid spordijalatsid. Tüdruk räägib natuke eesti keelt ja saab keelest aru. Ta on seltsiv ning aldis uusi kontakte looma.

Politseipatrullid on kontrollinud piirkondi Vanessa elupaiga ümbruses ning võimalikke liikumisteekondi, kuid seni tulutult. Tüdruku teadaolevad tuttavad Märjamaalt ei oma samuti infot tema asukoha või liikumiste kohta.



Kõigil, kes on pildil kujutatud tüdrukut alates eilsest õhtust näinud palutakse sellest teada anda hädaabinumbril 112