Täna hommikul kohtus Keskerakonna esimees Jüri Ratas Kadriorus president Kersti Kaljulaidiga, kes andis talle ülesande moodustada valitsus.

„Olen pärast eelmise valitsuse umbusaldamist kohtunud kõigi parlamendierakondade esimeestega ning tänaseks on mul veendumus, et Jüri Ratas suudab moodustada tugeva ja teotahtelise valitsuse.

Eesti senine suund välis- ja julgeolekupoliitikas peab säilima ning seda on kõigi kolme erakonna juhid mulle ka kinnitanud. See, milline saab olema uue valitsusliidu programm, milliseid väärtusi ja sõnumeid see kannab, on parlamentaarses demokraatias parlamendi otsus. Kui uus valitsus saab parlamendi enamuse toetuse, siis on see rahva tahe. See ongi parlamentaarne demokraatia,“ ütles president Kaljulaid.

Järgmisel nädalal tutvustab peaministrikandidaat riigikogus uue valitsuse moodustamise aluseid ning seejärel otsustab riigikogu talle valitsuse moodustamiseks volituste andmise. Pärast parlamendilt volituste saamist esitab Ratas valitsuse koosseisu presidendile ametisse nimetamiseks.