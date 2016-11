India raudtee ministeeriumi pressiesindaja Anil Saxena ütles, et hukkunute hulk võib veel oluliselt suureneda. Kohaliku politsei pressiesindaja sõnul on 40 inimese vigastused ülirasked. Enim said kannatada kahes esimeses vagunis viibinud reisijad.

Täna varahommikul sõitis Põhja-Indias rööbastelt maha reisirong. Õnnetuses sai surma vähemalt 120 inimest, vigastatuid on üle 200. Õnnetus leidis aset Kanpuri linna ligidal, vahendavad The Guardian ja CNN.

Raudteeametniku Pratap Rai sõnul on päästjad hädas eelkõige heade tehniliste vahendite puuduse tõttu. "Me proovime kõiki meetodeid, et elusid päästa, aga metallist vagunikeret on väga raske lõigata."