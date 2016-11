Maastikuehitus on eriala, kus muudetakse tühjad aiad kauniteks aladeks tiikide, terasside ja kõige muuga, mis fantaasia välja mõtleb. Tegu on aga tööga, mis jõukohane vaid meestele ning sellel ala võistlused toovad kaasa selja nihestamisi, traumasid ja kokkukukkumisi. Just sel alal sõidavad nüüd võistema kaks noort Räpina aianduskoolist.

