Tantsupaar Ola ja James Jordan riietusid jõuludele mõeldes seksikaks jõuluvanaks ja tema abiliseks. Pikalt koos olnud paarike tunnistas, et julged fotod on üks osa sellest, mis nende suhte aastaid värskena hoidnud.

Fotodel on Ola seksikas pesus ja James viskab samuti jõuluvanakostüümi seljast, et naisukesega voodis bokserite väel poseerida, vahendab The Sun.

Tegu on Ann Summersi jaoks tehtud fotosessiooniga, kuid tunnistavad, et just vürtsikad elamused on need, mis hoiavad neid juba aastaid koos.

13 aastat abielus olnud paarike lisab, et romantikat ja kirge lisab suhtesse õrn massaaž, sekslelud ja üllatused teineteisele.

