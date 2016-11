Ilm.ee andmetel on talv võtnud paar sammu tagasi. Ilmad tulevad tuulised ja sadada võib vihma ja lörtsi.

Laupäeva öö tuleb järjekordse madalrõhulohu survel väga tugeva tuulega, enne keskööd puhub kagust, pärast keskööd lõunast ja edelast puhanguti 15, rannikul 20 m/s, vastu Läänemerd võib veel tugevam olla (tõenäosus sisemaal kuni 75%, saartel ja rannikul kuni ~90%). Aeg-ajalt sajab vihma. Õhutemperatuur on +1..+6°C, hommikuks tõuseb kraad-paar kõrgemale. Päeval on tõusva õhurõhu foonil sajuhooge harvem ja taevas võib ka lühiajaliselt selgemaks tõmbuda. Edelatuul on hommikupoolikul veel väga tugev, keskpäevast alates annab tuul tasapisi järele ja õhtuks vaibub. Õhutemperatuur on +3..+8°C.

Pühapäeval liigub üle Eesti järjekordne madalrõhulohk ühes niiskema õhumassiga. Öösel ja hommikupoolikul sajab aeg-ajalt vihma, sisemaal ka lörtsi. Keskpäevaks sajuala eemaldub ja tugevneb väike kõrgrõhuhari. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul, õhtul muutub saartel kagutuul tuntavamaks. Õhutemperatuur on +1..+6°C, öösel võib idapoolsetes maakondades 0°C lähedale langeda.