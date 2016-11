Poes jõulukraami vaadates tekib õigustatult tunne, et jõulud oleks justkui pühad, mil tuleb palju tarbida. Mõnikord tasub enesele meenutada, et kingituse puhul ei ole oluline selle hind ja väärtus rahas, vaid hoopis see, millist rõõmu see saajale ja andjale valmistab.

Videol läheb pisike tüdruk poodi, kust tahab oma vanemale õele osta kalli kaelakee, kuid tal pole selleks piisavalt raha. Ometigi on soov õde naeratamas näha pisikese tüdruku suurim soov, sest on tema nende pere eest pärast ema surma hoolitsenud.

Müüja pole aga rumal mees...