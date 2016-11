Reformierakonna esimehe, peaminister Taavi Rõivase hinnangul asendub Eestile edu toonud maksusüsteemi lihtsus uue valitsusega keerulise astmelise tulumaksu, maksutõusude ning rea uute maksudega. Majanduse arengut toetavat visiooni uue valitsuse kokkuleppes ei ole.

“Astmeline tulumaks ning pangamaks pärsivad otseselt tulevast majanduskasvu ning seavad klaaslae inimeste sissetulekutele. Keskpikas vaates seab uus valitsus Eesti inimesed palgalõksu, sest kõrgemapalgaliste töökohtade konkurentsis Eesti positsioon halveneb tuntavalt. See kõik on tagasilöök senisele Eestile edu toonud kursile,” sõnas Rõivas.